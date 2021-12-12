Дожди и мокрый снег: погода на завтра, 13 декабря

13 декабря ожидается дождь и снег. Столбики термометров покажут до +4 градусов тепла, но ночью – холодно.

В понедельник днем ​​Гидрометцентр обещает дождь, но на Востоке – солнце.

Умеренно тепло будет как в восточных, северных и западных областях, так и в центре.

На западе – в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях – до 1-4 градусов днем, а ночью от -1 до +2 градусов.

В центре днем ​​столбики термометров покажут +1 до +3 тепла, а ночью – в пределах +1 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют дождь.

В юго-восточных областях в дневное время до +4 тепла, а ночью ожидается до +1 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях солнечно.

Погода в Киеве 13 декабря

В Киеве – прохладно, но солнечно, до +4.

Завтра днем ​​температура воздуха достигнет +3 тепла, а ночью будет около +1 градусов.

Народные приметы 13 декабря

13 декабря на Андрея в церкви чтят память святого Андрея Первозванного.

В народе этот праздник называют Калита. Оно считается мальчишником, поскольку в Андреевскую ночь парням разрешено шалить и делать разные убытки, а девушки этой ночью могут узнать свою судьбу. Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет — холодная и снежная.

До спокойной зимы – тихое течение в реках, а шумная вода – до трескучих морозов.

Красный огонь в печи – на холод, белый – на оттепели.

Зимно, но солнечно – это к хорошему урожаю.