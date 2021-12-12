В воскресенье, 12 декабря, отмечается День Сухопутных войск Украины. В связи с этимпрезидент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих и ветеранов с их профессиональным праздником.

Поздравление обнародовала пресс-служба Офиса президента. Как отметил глава государства, День Сухопутных войск – это праздник преданных своему делу военных, которые в любых условиях защищают свое государство.

– Это праздник мужественных и преданных своему делу воинов, которые в сложных условиях современной войны, днем и ночью, в мороз и жару, под вражеским огнем и обстрелами способны слаженно решать трудные задачи, обеспечивая надежную оборону нашего государства, защиту его суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, – подчеркнул Зеленский.

Глава государства напомнил, что Сухопутные войска являются наиболее многочисленным и мощным видом национальных войск. По словам Зеленского, воины Сухопутных войск всегда играли важную роль на поле боя, а также доказывали своими действиями и мужеством, что преодолеть их стремление к победе невозможно.

Президент добавил, что и сегодня военные Сухопутных войск защищают суверенитет Украины на Донбассе.

– И сегодня, в день своего профессионального праздника, военнослужащие Сухопутных войск продолжают стойко и уверенно удерживать занимаемые боевые позиции и рубежи, давая достойный отпор российскому агрессору на Востоке Украины, — говорится в поздравлении.

Глава государства поблагодарил военных и ветеранов Сухопутных войск ВСУ за их отвагу и героизм, самоотверженное исполнение долга, вклад в оборону Украины.

Зеленский выразил убеждение, что Сухопутные войска и дальше будут надежно защищать свободу и независимость Украины.