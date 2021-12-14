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Факты / Украина

Допуск иностранных войск на учения в Украине: Рада поддержала закон

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Допуск иностранных войск на учения в Украине: Рада поддержала закон

Верховная Рада приняла законопроект №6359 о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях.

За соответствующее решение проголосовали 318 народных депутатов.

Согласно документу, иностранные военные подразделения смогут принять участие в:

  • многонациональных учениях Объединенные Усилия-2022;
  • украинско-американских учениях Рэпид Трайдент-2022;
  • украинско-британских учениях Козак Мейс-2022;
  • многонациональных учениях Светлая Лавина-2022;
  • украинско-польских учениях Сильвер Сейбер-2022;
  • украинско-американских учениях Си Бриз-2022;
  • украинско-румынских учениях Риверайн-2022,
  • многонациональных учениях Кленовая Арка-2022
  • многонациональных учениях Викинг-2022.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что принятие закона обеспечит выполнение задач в сфере безопасности и обороны в общем контексте реализации приоритетного внешнеполитического курса государства.

Кроме того, ожидается, что проведение учений, предусмотренных законом, повысит эффективность реализации национальных программ по развитию собственных вооруженных сил, а также позволит увеличить финансовые поступления в национальную экономику за счет предоставления соответствующих товаров (работ, услуг) для подразделений других государств.

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Допуск иностранных войск на учения в Украину в 2022 году: что предусматривает закон и несет ли какие-то риски

Фото: Минобороны

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