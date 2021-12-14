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Факты / Украина

Временами мороз до -11º и снег: какой будет погода в Одессе на зимние праздники

Мария Степанюк редактор ленты
Зима в Одесі

Погода в Одессе на период новогодних и рождественских праздников ожидается морозная и кое-где с осадками. Несмотря на то, что до праздников еще несколько недель синоптики уже попытались дать прогноз.

По долгосрочному прогнозу, метеорологи уверяют, что в период новогодних выходных не только в Одессе, но и во всех регионах Украины не ожидаются сильные минусы.

  • Погода на Рождество 25 декабря

На сочельник по григорианскому календарю 24 декабря ударят морозы. Днем ожидается переменная облачность и мокрый снег с температурой до -5ºС. Вечером столбик термометра опустится до -11ºС.

На следующий день будет не так морозно, но пасмурно: днем ​​до -3ºС, а ночью — до -6ºС.

  • Погода на Новый год

За неделю до нового года в Одессе ожидается сильный снег. В последний день декабря синоптики прогнозируют слабую облачность, но без осадков. Днем столбик на термометре опустится не ниже -2ºС, а ночью — до -5ºС.

Такие же температурные показатели ожидают и 1 января 2022 года, но отмечают, что в этот день может немного снежить.

  • Погода на Рождество 7 января

Не следует ожидать плюсовой температуры на сочельник и Рождество по юлианскому календарю. 6 января ожидается облачная погода, но без осадков с температурой до -2ºС днем ​​и до -7ºС ночью.

7 января в Одессе также прогнозируют погоду без осадков. Днем ожидается до -1ºС, а ночью — до -4ºС.

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Источник: Gismeteo

Фото: Depositphotos

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