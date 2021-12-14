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Факты / Украина

Тысяча за вакцинацию: как подать заявку на получение с 13 декабря (инструкция)

Людмила Богданова редактор ленты
Тысяча за вакцинацию: как подать заявку на получение с 13 декабря (инструкция)

С сегодняшнего дня можно подать заявку на выплату 1 тыс. грн за вакцинацию. 13 декабря стартует бета-тестирование услуги, а уже с 19 декабря она будет работать полноценно.

Как получить 1 тыс. грн. за вакцинацию, смотрите в материале.

Получить 1 тыс. грн за вакцинацию на первом этапе смогут совершеннолетние украинцы, которые полностью вакцинировались от коронавируса.

Для этого необходимо иметь зеленый Covid-сертификат в приложении Дія, а также оформить специальную карточку поддержки в одном из банков партнеров.

К инициативе присоединились такие банки: Альфа-Банк, А-Банк, Монобанк, Приватбанк, Укргазбанк (список будет расширяться).

Чтобы принять участие в бета-тестировании услуги, необходимо обновить приложение Дія до последней версии, а затем принять приглашение.

як отримати тисячу гривень за вакцинацію
як отримати тисячу гривень за вакцинацію
як отримати тисячу гривень за вакцинацію
як отримати тисячу гривень за вакцинацію
Тысяча за вакцинацию: как подать заявку на получение с 13 декабря (инструкция) / 2 фотографии

В рамках проекта уже оформлено 1 035 225 карт, а более 1,3 млн пользователей записались на бета-тестирование.

Как получить 1 тыс. грн за вакцинацию: инструкция

  1. Оформите специальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров. Это можно сделать онлайн – в приложении банка или посетив отделение.
  2. Откройте приложение Дія.
  3. Убедитесь, что в приложении есть сертификат о полной вакцинации (зеленый).
  4. Зайдите в раздел Услуги.
  5. Выберите из списка услугу єПідтримка.

як отримати тисячу гривень за вакцинацію

6. Нажмите Получить помощь.

як отримати тисячу гривень за вакцинацію

7. Выберите карту єПідтримка для выплаты.

як отримати тисячу гривень за вакцинацію

8. Ожидайте, когда вам поступят 1 тыс. грн за вакцинацию от Министерства экономики.

як отримати тисячу гривень за вакцинацію

Средства можно использовать на услуги сфер бизнеса, наиболее пострадавших во время пандемии. За них можно купить книги, пойти в спортзал, кино, театр, музей, на концерт или на выставку. Также их можно потратить на поездку поездом или самолетом, но в пределах Украины.

На первом этапе получить средства можно только через приложение Дія, но позже появятся альтернативы тем, у кого его нет.

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Фото: Depositphotos

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