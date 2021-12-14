С сегодняшнего дня можно подать заявку на выплату 1 тыс. грн за вакцинацию. 13 декабря стартует бета-тестирование услуги, а уже с 19 декабря она будет работать полноценно.

Как получить 1 тыс. грн. за вакцинацию, смотрите в материале.

Получить 1 тыс. грн за вакцинацию на первом этапе смогут совершеннолетние украинцы, которые полностью вакцинировались от коронавируса.

Для этого необходимо иметь зеленый Covid-сертификат в приложении Дія, а также оформить специальную карточку поддержки в одном из банков партнеров.

К инициативе присоединились такие банки: Альфа-Банк, А-Банк, Монобанк, Приватбанк, Укргазбанк (список будет расширяться).

Чтобы принять участие в бета-тестировании услуги, необходимо обновить приложение Дія до последней версии, а затем принять приглашение.

Тысяча за вакцинацию: как подать заявку на получение с 13 декабря (инструкция) / 2 фотографии

В рамках проекта уже оформлено 1 035 225 карт, а более 1,3 млн пользователей записались на бета-тестирование.

Как получить 1 тыс. грн за вакцинацию: инструкция

Оформите специальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров. Это можно сделать онлайн – в приложении банка или посетив отделение. Откройте приложение Дія. Убедитесь, что в приложении есть сертификат о полной вакцинации (зеленый). Зайдите в раздел Услуги. Выберите из списка услугу єПідтримка.

6. Нажмите Получить помощь.

7. Выберите карту єПідтримка для выплаты.

8. Ожидайте, когда вам поступят 1 тыс. грн за вакцинацию от Министерства экономики.

Средства можно использовать на услуги сфер бизнеса, наиболее пострадавших во время пандемии. За них можно купить книги, пойти в спортзал, кино, театр, музей, на концерт или на выставку. Также их можно потратить на поездку поездом или самолетом, но в пределах Украины.

На первом этапе получить средства можно только через приложение Дія, но позже появятся альтернативы тем, у кого его нет.

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