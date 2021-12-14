Зеленский возобновляет программу обеспечения жильем участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня, 14 декабря, в день, когда чтят память участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, президент Украины Владимир Зеленский заявил о возобновлении в 2022 году государственной программы обеспечения их жильем.

Он озвучил соответствующий указ №649/2021 о социальной защите ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Впоследствии документ появился на сайте главы государства.

– В следующем году мы возобновляем государственную программу обеспечения жильем участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, – сообщил Зеленский.

Президент уже подписал указ, предусматривающий возобновление программы по обеспечению ликвидаторов жильем, а также создание отличительной президентской награды. За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

По словам Зеленского, Кабмин должен как можно быстрее приступить к выполнению этого указа, для того чтобы он был реализован до апреля следующего года.

Ранее сообщалось, что по инициативе Офиса президента заработала онлайн-платформа Чернобыль. Путешествие, с помощью которой можно совершить виртуальное путешествие по зоне отчуждения.