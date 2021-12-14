Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина

Зеленский возобновляет программу обеспечения жильем участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

Абрамова Юлия редактор ленты
Зеленский возобновляет программу обеспечения жильем участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня, 14 декабря, в день, когда чтят память участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, президент Украины Владимир Зеленский заявил о возобновлении в 2022 году государственной программы обеспечения их жильем.

Он озвучил соответствующий указ №649/2021 о социальной защите ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Впоследствии документ появился на сайте главы государства.

– В следующем году мы возобновляем государственную программу обеспечения жильем участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, – сообщил Зеленский.

Президент уже подписал указ, предусматривающий возобновление программы по обеспечению ликвидаторов жильем, а также создание отличительной президентской награды. За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

По словам Зеленского, Кабмин должен как можно быстрее приступить к выполнению этого указа, для того чтобы он был реализован до апреля следующего года.

Читайте
Пенсии чернобыльцев: что изменится с 1 января 2022 года

Ранее сообщалось, что по инициативе Офиса президента заработала онлайн-платформа Чернобыль. Путешествие, с помощью которой можно совершить виртуальное путешествие по зоне отчуждения.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка