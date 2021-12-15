15 декабря в зоне ООС один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение.

После оказания первой медицинской помощи раненого бойца транспортировали в лечебное учреждение.

Состояние здоровья военнослужащего – средней тяжести.

Ранение военный получил во время обстрела позиций украинских защитников вооруженными формированиями РФ в полосе ответственности ОТУ Схід.

Огонь враг открыл, очередной раз нарушив режим прекращения огня.

Сейчас ситуация в зоне ООС находится под контролем украинских военных.

14 декабря представители НАТО Дэвид Кеттлер и Капо Россин прибыли в зону проведения ООС, чтобы выяснить, какова ситуация сейчас.

Украинская сторона предоставила иностранным делегатам данные, свидетельствующие о нарушении противником договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.

Кроме того, им продемонстрировали видеозаписи в подтверждение применения им крупнокалиберной артиллерии, лазерных комплексов противодействия оптическим системам, ударных беспилотников.

После этого представители НАТО посетили передовые позиции в районе Широкино.

Источник: ОТУ Схід