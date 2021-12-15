15 декабря в зоне ООС один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение.
После оказания первой медицинской помощи раненого бойца транспортировали в лечебное учреждение.
Состояние здоровья военнослужащего – средней тяжести.
Ранение военный получил во время обстрела позиций украинских защитников вооруженными формированиями РФ в полосе ответственности ОТУ Схід.
Огонь враг открыл, очередной раз нарушив режим прекращения огня.
Сейчас ситуация в зоне ООС находится под контролем украинских военных.
14 декабря представители НАТО Дэвид Кеттлер и Капо Россин прибыли в зону проведения ООС, чтобы выяснить, какова ситуация сейчас.
Украинская сторона предоставила иностранным делегатам данные, свидетельствующие о нарушении противником договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.
Кроме того, им продемонстрировали видеозаписи в подтверждение применения им крупнокалиберной артиллерии, лазерных комплексов противодействия оптическим системам, ударных беспилотников.
После этого представители НАТО посетили передовые позиции в районе Широкино.
Источник: ОТУ Схід