В НАТО надеются, что все украинские офицеры к 2024 году будут владеть английским

В Североатлантическом Альянсе ожидают, что все украинские офицеры будут разговаривать на английском языке до 2024 года. Об этом дает основания надеяться на Дорожная карта по изучению английского языка Министерства обороны Украины.

Такое мнение высказал Стасис Палдунас – советник по вопросам профессионального военного образования при представительстве НАТО в Украине.

В понедельник, 14 декабря, в Киеве прошел круглый стол Сотрудничество Украина-НАТО – путь вперед.

Палдунас подчеркнул, что программа очень амбициозная. Он надеется, что до 2024 года офицеры ВСУ будут владеть английским на таком уровне, чтобы участвовать в учебных мероприятиях и совместных учениях.

— Я думаю, что до этого времени также будет внедрена в систему образования Украины, чтобы от 15% до 20% курсов читались именно на английском.

В то же время Стасис Палдунас отметил, что не все учебные заведения обеспечены необходимыми материалами и оборудованием.

14 декабря представители НАТО прибыли в зону Операции объединенных сил. Им предоставили данные, подтверждающие нарушение боевиками договоренностей, достигнутых в ходе переговоров ТКГ.

Также представители Альянса посетили позиции вблизи населенного пункта Широкино, чтобы увидеть инфраструктуру, разрушенную российскими наемниками.

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