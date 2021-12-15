Погода в Украине 16 декабря будет облачной, в большинстве регионов ожидаются осадки в виде дождя и снега. Порывы ветра будут достигать 5-10 м/c.

Подробный прогноз погоды в Украине на 16 декабря, смотрите в материале.

Погода в Украине 16 декабря: прогноз

На юге Украины 16 декабря ожидается +1, +4 в течение суток. В Симферополе будет теплее всего, днем ​​- +6, +8, ночью — +3, +5.

Ночью в южных регионах ожидается дождь и мокрый снег, днем ​​осадки в виде дождя пройдут только в Симферополе.

В восточных регионах синоптики прогнозируют от -1 до +2 и днем ​​и ночью. Осадков не предполагается.

На севере Украины 16 декабря столбик термометра будет показывать от -1 до +2. Днем будет идти дождь с мокрым снегом, ночью — без осадков.

На западе Украины дневная и ночная температура будет колебаться в пределах -1, +1. Днем в большинстве областей пройдет дождь с мокрым снегом, только в Ровенской и Волынской областях — без осадков.

В центре в течение суток температура воздуха будет на уровне –1, +3. Днем везде, кроме Днепропетровской области, пройдет дождь с мокрым снегом.

В Киеве днем ​​пойдет дождь с мокрым снегом, синоптики прогнозируют от 0 до +2.

Со следующей недели в Украине ожидается серьезное похолодание. В частности, 21, 22 и 23 декабря в ночные часы столбик термометра опустится до -12, -18.

Соответствующий прогноз озвучила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, с понедельника в Киеве дневная температура может быть на уровне -3, -7, ночью – -8, -14.

Подробный прогноз погоды на следующую неделю смотрите в материале.

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