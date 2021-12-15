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Факты / Украина

Обострение на границе с Беларусью: на Ровенщине обсудили алгоритм действий

Анастасия Гевко редактор ленты
Обострение на границе с Беларусью: на Ровенщине обсудили алгоритм действий

Представительница омбудсмана Людмилы Денисовой в северных областях Виктория Пехова на совещании в Ровенской области обсудила с руководством облгосадминистрации ситуацию на госгранице с Беларусью.

– Обсудили… алгоритм действия местных органов государственной власти, силовых ведомств, органов местного самоуправления и суда при возможном обострении ситуации на украинско-белорусском участке границы, – говорится в сообщении.

Пехова также заявила, что в 2021 году в Ровенской области увеличилось число сообщений о нарушении прав и свобод жителей на 30%. 

Среди наибольшего количества таких нарушений – права на здравоохранение и прав на обращение и информацию.

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Источник: Офис Омбудсмена

Фото: Виктория Пехова

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