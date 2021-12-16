Оккупанты стреляют на Донбассе из запрещенного оружия, ранен боец

С начала суток, 16 декабря, на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, одно из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В результате обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение.
Сейчас он находится в лечебном учреждении. Медики оценивают его состояние здоровья как удовлетворительное.
Сегодня боевики нарушали тишину вблизи Новолуганского, применяя стрелковое оружие, а в районе Песков стреляли из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Из последних они также стреляли в направлении Золотого-4 и Майского.
На все провокации украинские защитники открывали ответный огонь, без применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения.