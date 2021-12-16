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Факты / Украина

Оккупанты стреляют на Донбассе из запрещенного оружия, ранен боец

Валентина Летяк редактор ленты
війна на донбасі, оос

С начала суток, 16 декабря, на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, одно из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение.

Сейчас он находится в лечебном учреждении. Медики оценивают его состояние здоровья как удовлетворительное.

Сегодня боевики нарушали тишину вблизи Новолуганского, применяя стрелковое оружие, а в районе Песков стреляли из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Из последних они также стреляли в направлении Золотого-4 и Майского.

На все провокации украинские защитники открывали ответный огонь, без применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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Источник: Штаб ООС

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