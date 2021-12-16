Погода на день святого Николая, 19 декабря, должна быть снежной в большинстве областей Украины. Только в южных областях и Крыму вместо осадков будет светить солнце.

Днем температура воздуха в основном не будет подниматься выше +2°, а ночью синоптики прогнозируют до -3°.

И днем, и ночью ветер будет юго-западным, его скорость будет достигать 7-12 м/с.

На Севере снег будет идти на протяжении всех суток. Столбики термометров ночью опустятся до -4°.

Небольшой снег в День святого Николая прогнозируют и на Западе Украины. Теплее всего днем 19 декабря будет в Закарпатской области – до +3°.

На Востоке снег прекратится только ночью. Самая морозная ночь в воскресенье будет в Донецкой области. Там, согласно прогнозу Укргидрометцентра, ожидается до -5°.

Снежным День святого Николая должен быть и в центральных областях. Чуть прохладнее 19 декабря должно быть ночью в Винницкой области – до -3°.

Солнце и до +5° прогнозируют на Юге. Наиболее теплым воскресный день будет в Крыму, а ночь – в Запорожской и Херсонской областях – до -4°.

В столице Украины снег 19 декабря будет идти круглосуточно. Днем температура воздуха составит до +2°, ночью – до -3°.

Напомним, что уже со вторника, 21 декабря, в Украину придут морозы. В большинстве областей страны столбики термометров опустятся до -2-9°.

До Нового года 2022 не следует ожидать устойчивого снежного покрова, однако наиболее точный прогноз, какой будет погода на Новый год, появится за три дня до его наступления.