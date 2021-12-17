Фрегат Гетман Сагайдачный через 10 лет выведут из состава ВМС Украины

В 2031 году планируется вывести флагманский корабль Гетман Сагайдачный из состава ВМС Украины. Его может заменить корвет Владимир Великий, если корабль будет достроен.

Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа.

– Сейчас Гетман Сагайдачный проходит модернизацию. Восстановительно-модернизационные работы охватывают замену радиоэлектроники, системы управления огнем, связи, в частности, бортовых систем, ремонт главной энергетической установки и многое другое, – уточнил контр-адмирал.

По его словам, когда ремонт будет на финальной стадии, экипаж фрегата приступит к подготовке к участию в операции НАТО Морской охранник.

Неижпапа подчеркнул, что продолжается разработка Стратегии морской безопасности – документа, который важен для превращения Украины в активного морского игрока на международной арене, способного сдерживать и отражать проявления внешней агрессии с моря.

В октябре 2021 года Хозяйственный суд Киева взыскал с ПАО Завод Кузня на Рыбальском 47,3 млн грн штрафа за проваленный ремонт фрегата Гетман Сагайдачный.

В суде прокуроры доказали, что предприятие не выполнило свои обязательства.

В 2017 году между Минобороны Украины и ПАО был заключен государственный контракт на выполнение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате Гетьман Сагайдачный.

Источник: АрмияInform