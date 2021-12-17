За 10 месяцев 2021 года уехали из Украины и не вернулись более 600 тыс. украинцев. Этот показатель – рекордный за последние 11 лет.

По данным Opendatabot, в период после 2014 года ежегодное число уехавших из страны людей заметно снизилось, но счет все равно шел на сотни тысяч.

Единственным годом с положительным сальдо стал пандемийный 2020-й, когда украинцев, вернувшихся домой, было на 80 тыс. больше уехавших.

В целом, начиная с 2011 по 2020 год, в Украину не вернулось 2,6 млн жителей.

Таким образом, если в ноябре-декабре украинцы не начнут массово возвращаться домой, то совокупное отрицательное сальдо за последние 11 лет составит более 3,3 млн человек.

Источник: Opendatabot