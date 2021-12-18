Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел 53 раунда переговоров для мобилизации международной поддержки Украины на фоне агрессивных действий России на украинско-российской границе.

– Благодаря активным действиям президента Владимира Зеленского и украинской дипломатии Украине удалось заручиться поддержкой международных партнеров и сдержать российскую эскалацию весной, а также инициировать воплощение комплексного пакета сдерживания РФ осенью 2021 года, – говорится в сообщении.

Также в министерстве напомнили, что в ноябре Украина инициировала работу над воплощением комплексного пакета сдерживания России.

– Этот пакет включает поддержку Украины в сфере политики и безопасности, разработку жестких санкций против государства-агрессора на случай дальнейшей эскалации, – сказал Дмитрий Кулеба.

Он также напомнил, что в течение 2021 года Москва прибегла к двум “угрожающим и беспрецедентно масштабным” эскалациям: весеннему стягиванию войск и появлению новых угроз вторжения осенью, продолжающимся до сих пор.

– Министерство иностранных дел как весной, так и сейчас работает в усиленном антикризисном режиме. МИД Украины находится в постоянном контакте с союзниками и партнерами для сдерживания агрессивных действий РФ. Все это дипломатия ради мира, – отметил Кулеба.

Американские журналисты, ссылаясь на данные источников в разведке США, сообщают, что в последние дни Россия продолжила стягивать войска к украинской госгранице и их число растет.

Президент США Джо Байден ранее сообщал, что готовит план мер, чтобы Владимир Путин не смог вторгнуться на территорию Украины. В начале декабря Байден и Путин провели переговоры в формате видеоконференции.

Американский президент пригрозил Путину серьезными санкциями и призвал к деэскалации конфликта. Также санкциями России в случае вторжения в Украину угрожают в ЕС.