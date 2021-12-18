Нардепы рассказали, как празднуют День святого Николая, Новый год и Рождество

Депутаты Верховной Рады Украины рассказали, как уходят праздновать День святого Николая, Новый год и Рождество – подвели итоги 2021 года и сообщили о главных достижениях и провалах парламента за этот период.

– Достижений в Верховной Раде в 2021 году было много. Депутаты объединялись и принимали правильные законы. Но к концу года стало больше “разумной политики” в стенах Верховной Рады, – заявил внефракционный нардеп Дмитрий Разумков.

Он выразил сожаление из-за того, что субъектность парламента, по его мнению, находится под большой угрозой, что является недопустимым в парламентско-президентском государстве.

– Мне бы хотелось, чтобы в следующем году все все же вернулось на круги своя, как говорят. И уважение к институции, и уважение к выбору людей, и к людям – чтобы оно было во всех эшелонах власти, – резюмировал Разумков.

В свою очередь историк и народный депутат от фракции Европейская солидарность Владимир Вятрович, отвечая на вопрос о самой большой победе 2021 года, подчеркнул, что для того, чтобы сделать Украину сильнее, должна быть важная нормотворческая база – как законы про Рух опору и Национальное сопротивление.

В то же время он согласился с мнением Разумкова о том, что крупнейшим провалом уходящего года стала потеря парламентом своей субъектности.

– Знаете, для меня таким символическим днем того, насколько унизили парламент, была внеочередная сессия, посвященная разрисованным дверям на улице Банковой. Это было публичное унижение парламента со стороны Офиса президента. Парламент на это пошел. И мне кажется, что за все 30 лет независимости настолько зависимого парламента от президента у нас еще не было, – сказал Вятрович.

Он добавил, что сожалеет, что страна теряет парламент как независимую ветвь власти, как отдельный субъект политического процесса в Украине.

– Действительно парламент превращается в филиал Офиса президента, – заявил он.

Депутат от Слуги народа Николай Тищенко назвал достижением парламента то, что Слуга народа большинством проголосовала за законопроект, дающий возможность забирать налоги, которые потом будут использоваться на зарплаты и повышения для медиков, врачей, военных и пенсионеров.

– Именно так и такую стратегию избрала наша команда по инициативе президента. Потому что мы все понимаем, что государство – это прозрачные, безкоррупционные налоги. Мы строим государство по примеру европейского – не только на бумаге, но и на фактах, – утверждает он.

Также Тищенко заявил, что команда фракции строит стратегию по отходу от модели олигархической системы.

– Мы хотим, чтобы в Украине руководил народ, а не 13 людей, которые когда-то, еще в советские времена, приватизировали все наши недра… предприятия промышленности, – перечислил депутат.

Отвечая на вопрос о провалах он подчеркнул, что Верховная Рада многого не успела сделать, в частности – провалила голосование за отмену обязательных кассовых аппаратов.

– Мы не успели доработать закон и выдать зарплату шахтерам. Это очень важно… Вчера мы не успели доработать именно тот законопроект, за который проголосовала Слуга народа в первом чтении. Вы видели, что всем парламентом мы не проголосовали, – сообщил он.

В то же время глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев сказал, что считает крупнейшим достижением то, что удалось перейти определенный переломный момент в борьбе с олигархатом.

– И здесь нет пафоса в этих словах. Ибо принятие антиолигархического закона, а за ним изменений в Налоговый кодекс, которые также бьют по олигархам – это было настоящим событием для всей страны. Тот уровень сопротивления, который до сих пор оказывают олигархи, тот уровень огласки и медийного негатива против нас, который специально осуществляется с их стороны – он беспрецедентен, – сказал Гетманцев.

Неудачей команды он назвал отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

– Учитывая, что он избрал противоположную нашей позицию в борьбе с олигархатом. И мы имели на это право и долг перед своими избирателями, но мы потеряли одного из сильнейших наших бойцов. Человека, который был близок многим из нас. И это такой, достаточно болезненный удар по провластной команде в целом, – сказал Гетманцев.

Экс-глава партии Голос Ярослав Железняк считает самыми большими достижениями 2021 принятие Судебной реформы, подготовку Крымской платформы, для которой принимали много законов.

– Я считаю, что это важно, в том числе для сохранения территориальной целостности Украины и чтобы дать дипломатический отпор стране-агрессору. Были приняты важные законы по кислородным станциям Инны Совсун. Были приняты военные законы – например закон О капелланстве Романа Костенко, – сообщил депутат.

В то же время он подчеркнул, что многие вещи не были приняты: среди них и упрощенная система ведения бизнеса, и упрощение налоговой системы, и законы Киры Рудык О поддержке бизнеса во время пандемии.

– К сожалению, власть занималась политическими интригами, предательством интересов Украины… Полный провал с борьбой с олигархами. Принимали какую-то фигню, вместо того, чтобы принимать нормальные изменения в антимонопольное законодательство, корпоративное законодательство и т.д., – сказал Железняк.

“Полным провалом” он назвал то, что инвестиционный климат государства упал, а не вырос за этот год. Также большим упущением стало то, что, по мнению нардепа, очень мало было сделано для приближения к вступлению в НАТО.