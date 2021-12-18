Погода на Николая, 19 декабря, в Украине будет дождливой

19 декабря ожидается дождь и снег. Столбики термометров покажут до +3 градусов тепла, но ночью – холодно.

В понедельник днем ​​Гидрометцентр обещает дождь, а на Востоке – снег.

Прохладно будет как в восточных, северных и западных областях, так и в центре.

На западе – в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях – до 1-3 градусов днем, а ночью от -3 до 0 градусов.

В центре днем ​​столбики термометров покажут +1 до +3 тепла, а ночью – в пределах -1 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют дождь со снегом

В юго-восточных областях в дневные часы — до +3 тепла, а ночью ожидается до -1 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях солнечно.

Погода в Киеве 19 декабря

В Киеве – прохладно, до +2.

Завтра днем ​​температура воздуха достигнет +2 тепла, а ночью будет около -2 градусов.

Народные приметы 19 декабря

19 декабря православная церковь отмечает День святого Николая Чудотворца.

По народному календарю отмечается Николай Зимний.

Издавна считалось, что именно в ночь на 19 декабря он приходит в дом украинцев, чтобы порадовать детей и оставить им подарки под подушкой.