Угольным электростанциям разрешили закупать газ для производства энергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, позволила угольным электростанциям закупать газ для производства электроэнергии.

Соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании 17 декабря.

Предельная цена закупки газа для таких производителей составляет 4800 грн за 1 тыс. кубометров. Услуга будет разрешена только в отопительный период и по крайней мере – в случае предельного дефицита мощности в Объединенной энергосистеме страны.

НКРЭКУ разрешила Укрэнерго запрещать доступ к импорту электроэнергии при неподтверждении импортером графика поставки

Нацкомиссия также разрешила НЭК “Укрэнерго” лишать доступа к межгосударственным пересечениям (импорту электроэнергии) из Беларуси и России компании, выигравшие соответствующий аукцион, но не подтверждающие график поставок.

Согласно документу график поставки электроэнергии должен подтвердить оператор системы передачи сопредельного государства (Беларуси или России). Решение было принято с целью предотвращения злоупотреблений на рынке.

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