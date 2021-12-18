Зеленский подписал ресурсный законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сбалансированности бюджетных поступлений – ресурсный законопроект №5600.

Закон О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений № 1914-ІХ направлен на укрепление ресурсной базы бюджетов и предотвращение бюджетных потерь из-за уклонения от налогообложения.

– В частности, предусмотрена индексация ставок некоторых налогов, изменение подходов к обложению НДС и акцизным налогом табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, пива, а также рентной платой за использование недр для добычи руд железа, – сообщает пресс-служба главы государства.

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Пока власти пытаются мобилизовать бизнес и привлечь как можно больше налогов в государственную казну, некоторые из предпринимателей до сих пор пытаются найти дыры в законодательстве, а кое-где откровенно его нарушают, чтобы не платить в госбюджет.

В прошлом году, когда проект Рейтинг.Бизнес в официальных цифрах опубликовал материал по налоговым результатам розничных сетей АЗС – это стало настоящей информационной бомбой.

Оказалось, что некоторые автозаправочные станции платят лишь несколько копеек сборов за проданный литр бензина, тогда как другие отчисляют в бюджет почти две гривны.

В этом же году ситуация несколько лучше. Разница уже не в десятки раз, но все равно – в три-четыре.