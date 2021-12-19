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Факты / Украина

Украинские производители кондитерской продукции договорились об экспорте в Саудовскую Аравию

Абрамова Юлия редактор ленты
Шоколад

Украинские производители кондитерской продукции: Харьковская бисквитная фабрика, Львовская мастерская шоколада и Грона подписали контракты с компаниями по экспорту продукции в Саудовскую Аравию и другие страны региона Залива.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МИД прилагает максимальные усилия для наращивания экспорта украинской пищевой продукции в страны Залива, которые рассматриваются украинскими производителями как перспективный рынок.

– Посольства Украины в этом регионе активизировали переговоры с местным бизнесом для поиска торговых партнеров украинским компаниям и отмечают, что украинская продукция имеет высокий потенциал на рынке. Мы активно формируем позитивный имидж украинской продукции и ее продвижение в этом регионе, – сказал он.

В МИД добавили, что еще несколько украинских производителей кондитерской продукции находятся на завершающей стадии переговоров с импортерами и дистрибьюторами из Саудовской Аравии по подписанию контрактов.

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