Украинские производители кондитерской продукции: Харьковская бисквитная фабрика, Львовская мастерская шоколада и Грона подписали контракты с компаниями по экспорту продукции в Саудовскую Аравию и другие страны региона Залива.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МИД прилагает максимальные усилия для наращивания экспорта украинской пищевой продукции в страны Залива, которые рассматриваются украинскими производителями как перспективный рынок.

– Посольства Украины в этом регионе активизировали переговоры с местным бизнесом для поиска торговых партнеров украинским компаниям и отмечают, что украинская продукция имеет высокий потенциал на рынке. Мы активно формируем позитивный имидж украинской продукции и ее продвижение в этом регионе, – сказал он.

В МИД добавили, что еще несколько украинских производителей кондитерской продукции находятся на завершающей стадии переговоров с импортерами и дистрибьюторами из Саудовской Аравии по подписанию контрактов.

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Глава Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что Украина снова начала получать электроэнергию из Беларуси. Об этом он сказал на пресс-конференции 22 ноября.