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Факты / Украина

Спасатели предупреждают об опасности схождения лавин в Карпатах

Татьяна Забожко редактор ленты
Лавина

20 декабря в горах Ивано-Франковской, Львовской областей и на высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность.

Спасатели сообщают об установлении третьего уровня опасности.

Предупреждение сотрудники ГСЧС Украины сделали из-за того, что в регионах продолжаются снегопады и метели.

Снег, по данным Укргидрометцентра, в западных областях будет идти еще двое суток подряд, а потом вновь возобновится в четверг, 23 декабря. Скорость ветра будет достигать 5-10 м/с.

21 декабря, в день зимнего солнцестояния, в Украине начнутся ощутимые морозы.

По данным Укргидрометцентра, дневная температура в этот день преимущественно составит 5-7°, а ночная – 10-12° мороза.

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Источник: ГСЧС

Фото: Dreamstime

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