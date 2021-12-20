20 декабря в горах Ивано-Франковской, Львовской областей и на высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность.

Спасатели сообщают об установлении третьего уровня опасности.

Предупреждение сотрудники ГСЧС Украины сделали из-за того, что в регионах продолжаются снегопады и метели.

Снег, по данным Укргидрометцентра, в западных областях будет идти еще двое суток подряд, а потом вновь возобновится в четверг, 23 декабря. Скорость ветра будет достигать 5-10 м/с.

21 декабря, в день зимнего солнцестояния, в Украине начнутся ощутимые морозы.

По данным Укргидрометцентра, дневная температура в этот день преимущественно составит 5-7°, а ночная – 10-12° мороза.