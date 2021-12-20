С перебоями, подвисаниями и глюками, но Вовина тысяча заработала. С понедельника в Украине запустили программу єПідтримка.

Это значит, что каждый гражданин с двумя дозами вакцины может получить по тысяче гривен. Сейчас объясним на пальцах, как работает система.

Итак, первый шаг: нужно скачать приложение Дія или обновить уже имеющееся, и через него вам придет запрос подключить услугу. Получить тысячу можно будет в течение всего 2022 года.

Как получить деньги, если у вас нет смартфона? Банки уже придумали альтернативу – будут выдавать в отделениях пластиковые карты.

Впрочем, такая альтернатива выглядит скорее как бутафория, ведь без смартфона все равно невозможно получить тысячу. Проверка данных о вакцинах сейчас возможна только через мобильное приложение.

Но если вам повезло и все смарт-данные совпали, то некоторые банки уже начали насчитывать по тысяче гривен.

— Пока в программе участвует только одна авиакомпания. Билеты можно купить только на один авиарейс, это из Киева в Одессу. Он стоит сейчас около полутора тысяч гривен. То есть, 500 грн придется доплатить.

На месяц фитнеса вам точно хватит сертификата, потому что он стоит 530 грн. Но вот год прыгать в спортзале точно не получится, потому что цена втрое выше.

Впрочем, альтернатива есть, разницу можно будет доплатить. Как и вернуть товар, который, к примеру, не подошел. Тогда электронные деньги автоматически вернутся на сертификат.

На этой неделе первые тысячи начали насчитывать только два банка – это Mono и Альфа. Клиентам остальных – А-Банка, Приватбанка, Укргазбанка, Сбербанка придется подождать.

Но украинцы были бы не украинцами, если бы не придумали, как эти деньги отоварить. В интернете уже предлагают купить вам билет в кино или театр на свою тысячу, а от вас получить хотя бы 500 грн наличными. И вашим, и нашим, как говорится.

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