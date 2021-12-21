Федеральное министерство экономики и защиты климата ФРГ может пересмотреть решение о влиянии сертификации оператора Северного потока-2 на безопасность поставок газа в ЕС, но шансы не слишком высоки.

По информации посла Украины в Германии Андрея Мельника, оператор ГТС Украины обратился в Федеральное министерство экономики и защиту климата ФРГ по поводу пересмотра решения о влиянии сертификации оператора Северный поток-2 на безопасность поставки газа в ЕС.

В ходе конференции украинских послов-2021 Стратегия сильного государства в государственной резиденции Синегора Мельник поделился мнениями по поводу шансов изменения позиции Минэнерго ФРГ в этом вопросе.

– Я считаю, что шансы есть. Они не очень высоки, но процесс пока является техническим. Мы используем все рычаги, – отметил Мельник.

Он напомнил, что и Нафтогаз, и Оператор ГТС были допущены к процессу сертификации оператора “Северного потока — 2”, их позиция будет рассмотрена и, по словам дипломата, это тоже важно.

— Но для нас наиболее важно то, чтобы политически этот вопрос снова вернулся в сферу обсуждения. Это даст нам шанс воспользоваться этими аргументами, которые у нас есть — есть соглашение между Германией и США, принятое летом. Она была связана с четкими предпосылками. Мы видим, что после этого ситуация не улучшилась, а ухудшилась. Это дает нам шанс снова выносить этот вопрос на очень серьезное обсуждение, – пояснил посол.

18 октября стало известно о заполнении первой нитки Северного потока-2 техническим газом.

После этого в Госдепартаменте США заявили, что Северный поток-2 не заработает до марта 2022 года из-за процесса сертификации в Германии и Еврокомиссии.