“Заместитель министра, с таким е**ом, как у меня, есть только один. Я три года уже замминистра! Три года! И грустно, что ты не знаешь”.

Теперь его лицо точно знают все. Скандал на блокпосте, устроенный замминистра МВД, возмутившимся, что его посмели остановить и не узнать, стал не просто народным мемом. Символом чиновничьего хамства.

– Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, друг, и тебе от этого приятно не будет.

Хамский наезд на подчиненных имел эффект бабочки. Мало узнаваемым лицом Александра Гогилашвили заинтересовалась страна. И полезли такие детали, что мама не горюй.

Еще одно видео. Чиновнику Гогилашвили, который ездил на авто с проблесковыми маячками, оказывается, не раз не хватало публичности.

— Очень х**во, что ты начальство не узнаешь! Заместитель министра внутренних дел! Так тебе понятно?

Дальше началось настоящее информационное цунами. 16 декабря сразу две команды журналистов — Слідство.Інфо и Bihus.Info — опубликовали подобные расследования по Гогилашвили. Накопали у него российский паспорт и налоговый номер.

При этом выяснилось, что супруга Гогилашвили – Мария Левченко, работает личной помощницей президента Владимира Зеленского.

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И сейчас семья живет в одном имении с руководителем главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым и вроде бы ездит на ведомственных машинах ГУР с номерами прикрытия. Причем и транспорт, и бодигарды ему предоставляют сразу две государственные спецслужбы — СБУ Альфа и Главное управление разведки Министерства обороны.

— Ответьте на вопрос: вы с Будановым обсуждали какие-то вещи, которые касались национальной безопасности? Возможного вторжения России, секретной информации? – Боже упаси, никогда в жизни. Не живу с Кириллом Будановым. Да, мы идем в Европу, но не все так грустно. У Кирилла идет ремонт в квартире. Я пригласил его и его жену на время ремонта к себе в дом, который я арендую.

Пост, украинское гражданство и высшее образование 48-летний Гогилашвили получил практически одновременно. В 2019 году. Возможно, такая сногсшибательная карьера и повлекла за собой стремительное головокружение.

Чем занимался будущий замминистра до 45 лет, вообще неизвестно. На сайте МВД его скупая биография занимает буквально пять строк.

Из нее следует, что до министерской должности он работал только в одном месте. В Центре здоровой молодежи. Организации, входящей в состав Международной антинаркотической ассоциации.

Именно вокруг нее в сентябре разгорелся скандал. После публикации фильма-расследования журналистов Суспільного. Они рассказали, как в центре насильственно держали наркозависимых, избивали и издевались над ними.

До 2014 года Гогилашвили сотрудничал со скандальным харьковским спортивным клубом Оплот, который стал ядром тамошнего сепаратизма, а затем вообще военным подразделением боевиков.

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За подделку документов и мошенничество в больших размерах. Как с таким послужным списком Гогилашвили допустили на должность – неизвестно.

Впрочем, что не так, почему президент потребовал его отставки, Гогилашвили, похоже, до сих пор не понимает. Свое поведение списывает на эмоциональное состояние.

Он — не единственный топ-чиновник, который за последний год вылетел из кресла из-за хамства. В начале 2021-го уволили заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Когда копы поймали его нетрезвым за рулем.

Замминистра тогда едва стоял на ногах. Но хамить полицейским это не мешало.

– Ключевая причина того, что те, кто поставлен нами командовать или ими командовать, ведут себя, как свиньи, это непонимание самой сущности корпоративной культуры. Эти люди случайно оказались на этих креслах, в этих мерседесах, в костюмах. Они там не по праву, – отмечает психолог.

Новые лица глобальной проблемы не решают. И только провоцируют все новые скандалы. Свои “гогилашвили” есть чуть ли не в каждом министерстве, суде, местном исполкоме или ЖЭКе. Очевидно, дело не только в новизне.

Чтобы избавиться от хамских традиций, перенесенных из советского прошлого, нужно воспитать по меньшей мере несколько поколений новых управленцев, изменить систему государственного менеджмента и построить общественный контроль за чиновниками. Украина еще только начинает этот путь к этим изменениям.

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