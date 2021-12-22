SIM-карты хотят привязать к паспортам: для чего это нужно и кому невыгодно

Украинцев могут обязать привязать свои SIM-карты к паспортам. Речь идет о телефонных номерах, подключенных к банковским картам.

Инициатором этого выступила партия Слуга народа. В настоящее время проводится социологическое исследование восприятия соответствующего нововведения гражданами.

Об этом рассказал представитель президентской партии и заместитель председателя парламентского Комитета по цифровой трансформации Александр Федиенко. По словам нардепа, инициатива направлена ​​на защиту украинцев и борьбу с мошенничеством.

Для чего нужен переход на контрактное обслуживание номеров, действительно ли это усилит безопасность и кому это не на руку, разобрались Факты ICTV.

Привязка номера к паспорту: зачем это нужно

Переход на контракт с оператором мобильной связи поможет защитить банковские счета украинцев, потому что все они привязаны к телефонным номерам.

Как пояснил нардеп Александр Федиенко, если мошенники завладеют SIM-картой человека и будут проводить определенные махинации, он обратится в киберполицию, правоохранители – в банк, а банк – к оператору связи.

Но в итоге оператор не сможет предоставить информацию, если карта не оформлена по контракту, то есть она ничья.

По одной из мошеннических схем злоумышленники звонят оператору, сообщают номер жертвы, выдавая его за свой, и просят заблокировать из-за якобы потери.

Для этого оператор просит назвать цифры номеров телефонов, с которых в последний раз были совершены звонки. Мошенники могут умышленно позвонить по телефону со своих номеров и назвать цифры.

Оператор блокирует номер, после чего мошенники могут получить доступ к интернет-банкингу и завладеть средствами человека.

Однако если номер привязан к паспорту, этого сделать не удастся. В таком случае для перевыпуска SIM-карты человек должен прийти в отделение с документами.

– Мошенники с помощью социальной инженерии похищают такие номера, а затем с банковского счета похищают деньги. Законопроект направлен на то, чтобы приостановить все это, — говорит нардеп.

По словам Федиенко, если человек планирует использовать телефонный номер для финансовых операций и цифровых услуг, его обязательно нужно привязать к паспорту.

— Если, например, вы хотите использовать телефонный номер, который в дальнейшем будет использован для финансовых операций или для получения цифровых услуг, электронной цифровой подписи, то этот номер обязательно должен иметь контракт с оператором мобильной связи, чтобы любой мошенник не мог у вас его украсть.

Нардеп подчеркнул, что переход на контракт с оператором связи не отразится на стоимости услуг.

Факты ICTV обратились за комментарием к адвокату Ивану Либерману. В целом эксперт положительно оценивает инициативу и считает, что ее необходимо было ввести еще 10 лет назад.

По его мнению, властям необходимо заблаговременно предупредить граждан о переходе на контрактное обслуживание, а затем отключать тех, кто не привязал номер к паспорту.

— Что касается самих паспортных данных – надо предупредить всех, у кого нет привязки действующих номеров телефонов к паспортным данным… Выделить время, чтобы они зарегистрировали свои номера, чтобы это технически можно было сделать.

Кому это не на руку

После введения инициативы телефонным мошенникам будет труднее вести деятельность. Они не смогут менять SIM-карты, словно носки, как это происходит сейчас.

Привязка номера к паспорту поможет уменьшить количество спама, нежелательных звонков от коллекторов и с неизвестных номеров, когда гражданам предлагают что-либо приобрести или пройти опрос.

Соответственно, из-за этого будут страдать организаторы и участники мошеннических схем и определенных объектов хозяйствования.

Адвокат Иван Либерман убежден, что уровень криминалитета и телефонного мошенничества снизится.

– Это абсолютно уместно, верно, конструктивно, уменьшает криминалитет и телефонное мошенничество, и тому подобное. Это также наведет порядок в самой диджитализации, потому что будет привязка номеров к конкретным паспортным данным… Этот так называемый СМС- и телефонный преступный мир немного уменьшится, однозначно, я бы сказал, в разы даже.

Переход на контрактное обслуживание также может сыграть не в пользу чиновников и должностных лиц, которые вовлечены в коррупционные схемы, ведь с помощью фиксации звонков можно будет разоблачить их незаконную деятельность.

За нами будут следить?

Среди противников инициативы главным аргументом является то, что привязка номера к паспорту нарушает право граждан на частную жизнь, якобы таким образом за людьми могут следить спецслужбы.

Нардеп от Слуги народа Александр Федиенко опроверг эти опасения. По его словам, пользователи сами открыто распространяют информацию о себе в социальных сетях.

— 20 лет назад, возможно, так и было бы, но сейчас мы вошли в такую ​​фазу цифрового общества, где вообще не нужно спецслужбам следить за вашим мобильным телефоном. Потому что, как правило, общество само о себе пишет в Facebook, Instagram и любых мессенджерах.

Такую позицию также выразил адвокат Иван Либерман. По его словам, законопослушным гражданам нечего бояться.

— Это ничего не нарушает. Человеку, который живет и работает официально или просто живет, нечего бояться. А те дельцы, которые живут в “мутной воде”, им это не на руку. Таким образом страна в целом будет легализовываться. Должно быть действительно все прозрачно. У нас и так достаточно служб и спецслужб, которые могут иметь оперативные номера нигде не фигурирующих телефонов. Этого и так достаточно. Эти все страхи безосновательны.

Неновая идея

Идея привязать телефонные номера к паспортам звучит не в первый раз.

Украинские парламентарии начали говорить об этом еще в 2014 году, а затем снова в 2017 и 2019 годах, однако реализовать ее не удалось.

Сейчас украинцы могут привязать номер телефона к паспорту по собственному желанию. Это можно сделать как онлайн, так и в отделении оператора мобильной связи. Для этого необходим паспорт и идентификационный код.

Однако большинство украинцев не оформляют контракт с оператором связи. По данным компании Киевстар, около 80% абонентов пользуются SIM-картами анонимно.

Однако в случае принятия соответствующего закона это будет касается всех.

Привязка номеров к паспортным данным на уровне закона действует во многих странах. В частности, адвокат Иван Либерман привел успешный пример Израиля, где без подтверждения личности нигде не продают SIM-карты.

Одни из первых инициативу реализовали немцы и швейцарцы еще в 2003 году. В настоящее время SIM-карту без паспорта нельзя приобрести более чем в 150 странах: Норвегии, Польше, Франции, Бельгии, Австралии, Российской Федерации, Бразилии, Индии и так далее.

В Грузии, например, к SIM-картам также привязывают водительские права. Так водителям на телефон приходят сообщения о штрафах из-за нарушений.