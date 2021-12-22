Венгрия в 2022 году начнет поставлять Украине гарантированные объемы газа

Украина и Венгрия заключили соглашение о гарантированных мощностях для транспортировки ежесуточно до 8 млн куб. м газа.

Об этом сообщил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон. По его словам, впервые с 2014 года Украина увеличивает свои гарантированные мощности для импорта газа из Европы.

– Это шаг для усиления нашей безопасности и новые возможности для трейдеров из Украины и Европы. Соглашение позволит физически транспортировать ежесуточно до 8 млн. куб. м газа из Венгрии в Украину. Это, например, как дневной объем потребления газа по Киеву. Вместе с имеющимися суточными мощностями из Словакии (27 млн. куб. м) общий объем гарантированной мощности для импорта газа в Украину увеличится до 35 млн. куб. м в сутки, – объяснил Сергей Макогон.

По словам гендиректора Оператора ГТС, пока соглашение заключили на тестовые три месяца. За это время планируют согласовать и настроить все технические и операционные процессы, чтобы продолжить его действие с апреля 2022 года и в дальнейшем увеличивать гарантированные мощности по этому направлению.

Сергей Макогон добавил, что уже с 31 декабря можно будет забронировать мощности для импорта газа из Венгрии через платформу RBP на ежесуточных аукционах. Первый месячный аукцион состоится 17 января.

27 сентября Венгрия подписала долгосрочное соглашение с российским Газпромом по транспортировке газа в обход Украины. Газовое соглашение рассчитано на 15 лет, оно вступило в силу с 1 октября.

Ранее Венгрия также импортировала российский газ, но делала это через Украину. Именно Россия настаивала на том, чтобы Украина была исключена из схемы транзита газа.