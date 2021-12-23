Руководителю ЧВК Вагнера объявили подозрение за посягательство на целостность Украины

Офис генпрокурора объявил подозрение гражданину РФ, руководителю частной военной компании Вагнер в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в пособничестве ведения агрессивной войны.

Речь идет сразу о нескольких статьях УКУ: ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437.

Имя подозреваемого не уточняется, однако, по данным следствия, с июля 2014 года по март 2015-го он командовал боевиками и координировал их действия на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

– Они совместно с подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований вели боевые действия против ВСУ, в результате чего нарушили территориальную целостность нашего государства путем временной оккупации части его территории, – отмечают в ОГ.

Известно также, что подразделения, которыми руководил подозреваемый, в январе-феврале 2014 года вели интенсивные боевые действия на Дебальцевском направлении. Тогда руководитель ЧВК Вагнер напрямую выполнял приказы командующего 2-го армейского корпуса генерал-лейтенанта ВС России.

Сейчас решается вопрос об объявлении его в розыск.

13 декабря Совет ЕС утвердил санкции против членов ЧВК Вагнера и трех связанных с ней компаний.

Под санкции попали восемь человек, в том числе командующий Александр Кузнецов, которого считают ответственным за деятельность группы Вагнера, подрывающей мир, стабильность и безопасность в Ливии.

В списке также фигурирует Дмитрий Уткин, которого называют учредителем ЧВК Вагнера. В ЕС считают, что под его командованием совершались действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Вероятно, именно ему заочно объявлено подозрение.