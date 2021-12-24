В приложении Дія вскоре появятся две новые функции – как протестировать раньше всех

В приложении Дія, созданном Министерством цифровой трансформации, началось бета-тестирование двух новых функций – Photo ID и опросов.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Photo ID – это сервис Дія. Підпис (электронная подпись), который можно использовать для подписания документов в приложении и онлайн.
Однако для Photo ID теперь не нужно будет крутить головой в разные стороны для идентификации. Для того чтобы протестировать Photo ID, пользователю необходимо иметь в приложении Дія биометрический паспорт. Подойдет загранпаспорт или ID-карта.
— Это ваш любимый Дія. Підпис, только теперь не нужно делать гимнастику для шеи – крутить головой, – отметил глава Минцифры Михаил Федоров.
Чтобы зарегистрироваться на бета-тестирование новых функций в приложении Дія, необходимо перейти по ссылке и пройти регистрацию. После этого на электронный адрес придет письмо с подробной инструкцией.
С 19 декабря украинцы могут получить через приложение Дія 1 тыс. грн за вакцинацию.
Деньги можно потратить на услуги тех сфер бизнеса, которые наиболее пострадали во время карантинных ограничений в результате пандемии. За них можно купить книги, билеты в кино, театр, музей, пойти на концерт или выставку, в спортзал или фитнес-центр.
Также украинцы могут потратить 1 тыс. грн на билеты на самолет или поезд, но речь идет только о поездках в пределах Украины.
Позже пенсионеры смогут приобрести за эти средства лекарства. По состоянию на 23 декабря выплаты получили около 2,5 млн. граждан.
Как получить 1 тыс. грн. за вакцинацию, смотрите в материале.
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Источник: Михаил Федоров