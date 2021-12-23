В Киеве открыли производство из-за отсутствия елки на Центральном вокзале

В Киеве возбуждено уголовное производство по факту отсутствия новогодней елки в помещении Центрального железнодорожного вокзала.

Прокуратура подозревает филиал Вокзальная компания Акционерного общества Укрзализныця в хищении 5 млн. грн.

Согласно заключенным филиалом договорам, елку на железнодорожном вокзале должны были установить до 17 декабря. Во время проверки помещения 22 декабря выяснилось, что ее там нет.

Правоохранители проводят необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

В ноябре прокуратура Киева сообщила, что подрядчик строительства метро на Виноградаре использовал средства для собственных нужд.

Компания получила средства на строительство и разместила часть суммы на депозит в банке. В течение 2019 года подрядчик получил проценты в размере 139,1 млн. грн. Прокуратура требует взыскать с компании более 183 млн. грн.

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