Водителя народного депутата от фракции Слуга народа Николая Галушка, оскорбившего полицейского, привлекли к административной ответственности.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский.

Министр сообщил, что водителя народного избранника привлекли к ответственности за отказ от освидетельствования.

Печерский районный суд Киева запретил нарушителю управлять транспортными средствами сроком на один год. Также с него взыскали штраф в размере 10,2 тыс. грн.

Глава МВД отметил важность введения ответственности за оскорбление полицейскому. Он надеется, что депутаты поддержат соответствующий законопроект №5050-1.

Документ подразумевает введение штрафов от 850 до 1,7 тыс. грн.

– Это будет по-европейски, справедливо и по существу. Так живут цивилизованные страны, к которым мы стремимся присоединиться, — заявил Монастырский.

22 декабря в сети появилось скандальное видео с нардепом Галушко. На нем зафиксирован случай, произошедший с народным избранником год назад.

На видео депутат ругается на полицейского, используя нецензурную лексику. Дело в том, что патрульные остановили автомобиль с его водителем и депутату пришлось ехать разбираться.

Николай Галушко утверждал, что полицейские не должны были останавливать депутатский автомобиль.