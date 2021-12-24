Елку уже устанавливают: в Укрзализныце ответили на обвинения о растрате 5 млн

В Укрзализныце ответили на обвинения в растрате 5 млн грн на установку новогодней елки на Центральном вокзале.

23 декабря прокуратура Киева сообщила об открытии производства из-за отсутствия елки.

В Укрзализныце объяснили, что сейчас установкой елки занимается компания-партнер, которую выбрали через площадку электронной системы публичных закупок Prozorro.

– Сегодня даже военная контрразведка искала главную железнодорожную елку, а мы ее нашли. То есть измена отменяется, — говорится в обращении.

В пресс-службе компании показали соответствующие фото. Также в Укрзализныце уточнили, что елка стоит не 5 млн грн, а 600 тыс. грн.

На Южном вокзале новогоднюю елку установили на прошлой неделе, а 19 декабря на фасаде Центрального железнодорожного вокзала включили новогоднюю иллюминацию.

В Укрзализныце уверяют, что елка в помещении столичного вокзала засияет уже в пятницу, 24 декабря.

— Поэтому ждем всех, кто внимательно следит за жизнью УЗ, 24, 26, 31 декабря и 6 января в 18:00 к нам в гости. На вокзале вам будут играть ведущие музыкальные коллективы — в партнерстве с Национальной филармонией Украины подарим праздничное настроение, — говорится в сообщении.

23 декабря Киевская городская прокуратура сообщила об открытии уголовного производства из-за отсутствия елки. Прокуратура подозревает в хищении 5 млн грн филиал Вокзальная компания Укрзализныци.

Согласно договорам, новогоднее дерево должно было быть установлено до 17 декабря. Но во время проверки 22 декабря его не нашли в здании вокзала.

Фото: Укрзализныця