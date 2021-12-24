Двое судей КСУ не указали в декларациях квартиру в Киеве и участок в Крыму

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) завершило проверку электронных деклараций судей Конституционного суда (КСУ). В декларациях двух судей обнаружили признаки уголовного правонарушения.

Судья Виктор Кривенко не указал в декларации принадлежащий ему участок в оккупированном Крыму. Стоимость недвижимости – 4 млн грн.

Александр Касминин “забыл” внести в декларацию данные о стоимости апартаментов в Киеве на 2,4 млн. грн. Речь идет о квартире площадью 150,5 кв. м.

НАПК передала данные о признаках уголовных правонарушений в декларациях судей НАБУ.

Также НАПК на основании обращения о возможном недостоверном декларировании проверила электронную декларацию судьи КСУ Владимира Мойсика, но за 2019 год.

В декларации чиновника выявили признаки административного правонарушения – он не указал доход в размере 239 тыс. грн, полученный от уплаты долга по кредитному договору.

В декларациях пяти судей КСУ выявлены незначительные нарушения, не подлежащие уголовной или административной ответственности. Речь идет о судьях Александре Тупицком, Игоре Слиденко, Сергее Сасе, Викторе Городовенко и Викторе Колеснике.

Судья Александр Тупицкий уже указал сведения о земельном участке в Крыму в декларации за 2020 год. Однако он отметел, что с 2018 года является ее владельцем. Однако установлено, что Тупицкий не получил право собственности в соответствии с законодательством, а фактически получил этот земельный участок в пользование.

Александр Тупицкий, ранее возглавлявший КСУ, недавно попал под санкции США. Государственный департамент США ввел против него экономические санкции из-за коррупции. В санкционный список также вошла его жена.

Источник: НАПК