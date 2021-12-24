Вечером 24 декабря накануне католического Рождества в Киеве образовались масштабные пробки. Сейчас пробки в столице оцениваются в 7 баллов.

На онлайн-картах большинство улиц в Киеве отмечены красным цветом.

В разных частях города произошло большое количество ДТП, в том числе в центре — на улице Жилянской, Большой Житомирской и на Крещатике.

Усложнено движение на Воздухофлотском проспекте, проспекте Победы, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы народов, на Набережном шоссе и других улицах города.

Пробки образовались и на мостах. В настоящее время медленное движение наблюдается на Южном мосту и на мосту Патона.

На Дарницком мосту и на Мосте-метро пробок почти нет.

Синоптики предупредили, что в ближайшие несколько дней в столице ожидаются снегопады. В период ухудшения погодных условий в Киеве будет действовать ограничение на въезд крупногабаритного транспорта.

В КГГА объясняют, что это поможет разгрузить дороги и минимизировать пробки.

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