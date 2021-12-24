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Факты / Украина

В Украине объявили подозрение министру транспорта РФ за организацию незаконных полетов в Крым

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
віталій савельєв мінтранс рф

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении действующему министру транспорта России Виталию Савельеву и его заместителю.

Его подозревают в организации незаконной переправки людей через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По информации следствия, подозреваемые, находясь на руководящих должностях крупнейшего российского авиаперевозчика Аэрофлот, после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через государственную границу Украины и пунктов контроля на временно оккупированной территории полуострова Крым, организовали преступную схему.

С помощью нее с апреля 2014-го по ноябрь 2020 года в Крым и из него было сделано более 34 тыс. рейсов и незаконно переправлено через государственную границу по меньшей мере 329 тыс. человек. Рейсы осуществлялись вопреки нормам международного права и воздушного права Украины.

Несмотря на наличие прямых запретов украинских органов авиационной власти и рекомендаций мировых организаций в сфере гражданской авиации, российская авиакомпания выполняла незаконные регулярные пассажирские авиаперевозки в закрытый международный аэропорт Симферополь и обратно.

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Фото: Министерство транспорта РФ

Источник: Офис генпрокурора

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