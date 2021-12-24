Верховный Суд вернул киевлянам земли в Голосеевском районе

Верховный Суд вернул общине столицы земельные участки в Голосеевском районе стоимостью 35 млн грн, удовлетворив кассационную жалобу Киевской городской прокуратуры.

В суд прокуратура обратилась из-за того, что Киевский городской совет в 2016 году возобновил договоры аренды земельных участков по ул. Казимира Малевича, срок действия которых истек еще в 2013 году.

Общество с ходатайством о возобновлении договоров к собственнику земли в установленный законом срок не обращалось и не платило в 2014-2016 годах арендную плату за землю.

В прокуратуре Киева твердят: городской совет распорядился земельными участками вне процедуры аукциона, а строительство на земельных участках жилого дома вызвало сопротивление жителей соседних домов.

В апреле 2021 года хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Киевской городской прокуратуры в интересах государства. Решение горсовета о возобновлении договоров аренды земельных участков было отменено, а договоры признаны недействительными.

Однако в октябре суд апелляционной инстанции отменил это решение и отказал прокуратуре в удовлетворении иска.

В конце концов доводы прокурора поддержал Верховный Суд, оставив в силе решение суда первой инстанции об удовлетворении иска.

Источник: Киевская городская прокуратура