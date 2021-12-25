Отношения между Украиной и США крепки, как никогда – американское посольство

В субботу, 25 декабря, посольство США выпустило заявление в честь тридцатой годовщины официального признания Америкой Украины независимым и суверенным государством.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, отношения между нашими странами сейчас – крепче, чем когда-либо.

– Сегодня мы отмечаем 30 лет с тех пор, как Соединенные Штаты официально признали Украину независимым и суверенным государством. Отношения между США и Украиной сейчас крепки, как никогда, поскольку мы вместе работаем над обеспечением суверенитета и территориальной целостности Украины и созданием процветающего, демократического и евроатлантического будущего Украины, – говорится в сообщении.