В воскресенье, 26 декабря, российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов получил ранение украинский военнослужащий. Его состояние – тяжелое.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

Отмечается, что враг применил и вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Так, в направлении населенных пунктов Южное, Пески, Новолуганское, Шумы оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем.

В то же время вблизи Талаковки враг использовал беспилотник, с помощью которого сбросил выстрелы ВОГ-17.

– В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое, — подчеркивается в сообщении.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь, чем заставили оккупационные войска прекратить обстрелы. При этом Вооруженные силы Украины не применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Подразделения Объединенных сил и дальше контролируют ситуацию на Донбассе.