В воскресенье, 26 декабря, российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов получил ранение украинский военнослужащий. Его состояние – тяжелое.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.
Отмечается, что враг применил и вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Так, в направлении населенных пунктов Южное, Пески, Новолуганское, Шумы оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем.
В то же время вблизи Талаковки враг использовал беспилотник, с помощью которого сбросил выстрелы ВОГ-17.
– В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое, — подчеркивается в сообщении.
Украинские военнослужащие открывали ответный огонь, чем заставили оккупационные войска прекратить обстрелы. При этом Вооруженные силы Украины не применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Подразделения Объединенных сил и дальше контролируют ситуацию на Донбассе.