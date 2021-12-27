Сразу трое олимпийских чемпионов намекнули в сети, что приняли участие в записи новогоднего поздравления президента Украины Владимира Зеленского.

Все трое украинских спортсменов – Жан Беленюк, Олег Верняев и Юрий Чебан – выложили в своих Instagram Stories фото из одной и той же локации.

При этом Беленюк и Верняев предложили своим подписчикам угадать, с какой целью они одели официальные костюмы. Как один из вариантов Беленюк прямо указал “новогоднее поздравление президента”.

Подобный вариант ответа привел и Верняев.

Следует отметить, что Жан Беленюк является народным депутатом от фракции Слуга народа. На Олимпийских играх-2020, проходивших этим летом в Токио (Япония), Беленюк завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе (до 87 кг) и стал олимпийским чемпионом. Это была единственная золотая награда для сборной Украины в Токио. Спортсмен также является серебряным призером Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). На его счету – золотые награды чемпионата Европы и ІІ Европейских игр.

Спортивный гимнаст Олег Верняев стал олимпийским чемпионом Игр-2016 в Рио-де-Жанейро (в упражнениях на параллельных брусьях). На той же Олимпиаде он получил серебряную награду в многоборье. Кроме того, Верняев – многократный призер чемпионатов мира и Европы.

А каноист Юрий Чебан дважды становился олимпийским чемпионом: в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016. А на Олимпиаде в Пекине в 2008 году он завоевал бронзовую награду.

Как известно, традиционное новогоднее обращение президента украинцам обычно показывают в ночь с 31 декабря на 1 января следующего года (незадолго до полуночи).

В прошлом году глава государства Владимир Зеленский адресовал свое обращение к маленьким украинцам. Президент напрямую обращался к группе детей, принявших участие в съемках.

А годом ранее в новогоднем поздравлении Владимира Зеленского приняли участие звезды шоу-бизнеса, телевидения, спортсмены, политики и военные из разных уголков Украины.