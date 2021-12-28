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Факты / Украина

Отель Украина передали Мининфраструктуры – Зеленский подписал указ

Анастасия Гевко редактор ленты
Отель Украина передали Мининфраструктуры – Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский 28 декабря подписал указ №677/2021 о передаче государственного отеля Украина Министерству инфраструктуры. 

Ранее госпредприятие отель Украина был в управлении Государственного управления делами.

– Согласиться с предложением Министерства инфраструктуры Украины и Государственного управления делами по передаче государственного предприятия отель Украина (Киев, ул. Институтская, 4), которое находится в управлении Государственного управления делами, в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины, – говорится в указе.

Кроме того президент постановил, чтобы передачу обеспечили Кабмин и Госуправление делами.

Данный указ вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, в декабре Мининфраструктуры подписало меморандум о взаимопонимании с инвестором Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L (Катар) для привлечения инвестиций, а также развития туристической и гостиничной инфраструктуры. 

Речь шла, в частности, об инвестициях в модернизацию отеля Украина.

Этот отель построили в 1961 году, первоначальным его названием было “Москва”.

Его переименовали в 2001 году, в честь десятилетней годовщины Независимости Украины.

Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L (ARTIC) является одной из ведущих мировых международных гостиничных групп.

На данный момент в инвестиционном портфеле этой компании – более 34 знаковых и известных объектов.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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