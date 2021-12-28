Погода в Украине 29 декабря будет солнечной и кое-где с осадками в виде мокрого снега. Ночью в некоторых областях температура опустится до -10ºС.

На Западе синоптики прогнозируют от 0ºС до -4ºС днем, а ночью температура опустится до -9ºС. В Ровенской, Волынской и Хмельницкой областях должно быть солнечно и сухо.

На Севере столбик термометра опустит до -5ºС днем, а ночью до -9ºС.

Без осадков ожидается на Юге Украины со средней температурой от -1ºС до +8ºС днем, а ночью до -7ºС. В центральной части Украины тоже будет солнечно: днем ​​от -1ºС до -4ºС и ночью -4ºС до -10ºС.

А вот на Востоке ожидается снег. Днем столбик термометра будет колебаться от -1ºС до +1ºС, а ночью опустится до -8ºС.

Какая будет погода на Новый год?

В последний день 2021 года по всей стране значительно потеплеет.

На Западе страны дневная температура воздуха будет колебаться от +1 до +4°C, а в Закарпатской области — до +5°C.

Однако, теплее всего будет на Юге – до +4°C, а в Крыму до +7°C.