В Украине электронные водительские права, техпаспорт и студенческий приравняли к пластиковым. Такие постановления приняло правительство, они вступают в силу с момента публикации.

С 2019 года электронное водительское удостоверение, техпаспорт и студенческий билет действовали в пределах экспериментальных проектов, успешно себя зарекомендовавших.

Электронные водительское удостоверение, техпаспорт и студенческий билет приравниваются к бумажному и пластиковому аналогам. Ими можно пользоваться где угодно, и никто не будет иметь права требовать у вас бумажный документ.

За это время украинцы сформировали в Дії:

751 тыс. студенческих,

4,4 млн водительских удостоверений,

4,2 млн свидетельств о регистрации транспортных средств

— Украина становится мировым лидером по цифровым документам. Это еще один большой цифровой шаг в режим без бумаг, — подытожили в Министерстве цифровой трансформации.

Уже с 28 декабря 2021 года некоторым украинцам запретят управлять автомобилем с механической КПП. Речь идет о тех водителях, которые сдавали экзамены на транспорте с автоматической коробкой передач.

Источник: Министерство цифровой трансформации