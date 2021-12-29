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Факты / Украина

Электронные права, техпаспорт и студенческий приравниваются к бумажным аналогам

Абрамова Юлия редактор ленты
водійські права

В Украине электронные водительские права, техпаспорт и студенческий приравняли к пластиковым. Такие постановления приняло правительство, они вступают в силу с момента публикации.

С 2019 года электронное водительское удостоверение, техпаспорт и студенческий билет действовали в пределах экспериментальных проектов, успешно себя зарекомендовавших.

Электронные водительское удостоверение, техпаспорт и студенческий билет приравниваются к бумажному и пластиковому аналогам. Ими можно пользоваться где угодно, и никто не будет иметь права требовать у вас бумажный документ.

За это время украинцы сформировали в Дії:

  • 751 тыс. студенческих,
  • 4,4 млн водительских удостоверений,
  • 4,2 млн свидетельств о регистрации транспортных средств

— Украина становится мировым лидером по цифровым документам. Это еще один большой цифровой шаг в режим без бумаг, — подытожили в Министерстве цифровой трансформации.

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Уже с 28 декабря 2021 года некоторым украинцам запретят управлять автомобилем с механической КПП. Речь идет о тех водителях, которые сдавали экзамены на транспорте с автоматической коробкой передач.

Источник: Министерство цифровой трансформации

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