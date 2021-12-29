Гарбарук впервые после скандала прокомментировал увольнение из Минобразования

Бывший заместитель министра образования Игорь Гарбарук впервые после скандала прокомментировал свою отставку.

Так, он написал у себя в соцсетях, что чиновник всегда должен нести ответственность за себя и за своих подчиненных.

Он уточнил, что сегодня, 29 декабря, он получил трудовую книжку и приказ об увольнении.

– Я действительно написал заявление по собственному желанию. Моя позиция: государственный чиновник несет ответственность не только за себя, но и за своих подчиненных. Это абсолютно нормальная европейская практика которой я придерживаюсь, – сообщил экс-замминистра.

Он добавил, что у него был выбор, и он мог бы не писать заявление.

Гарбарук также поблагодарил коллег из Минобразования и других министерств за сотрудничество.

– Я искренне надеюсь, что постепенно в обществе будет сформирован институт репутации, и каждый политик и чиновник будет отвечать за свои слова и поступки с честью и достоинством. Всех с наступающим Новым годом! Верю и знаю, следующий год подарит Украине много положительных событий и побед! – подчеркнул экс-замминистра.

В чем суть скандала

Напомним, ранее Игорь Гарбарук и ег на тот момент помощница Кристина Тишкун приехали во Львов, чтобы осмотреть, как работают учебно-практические центры.

Также они побывали на форуме по энергоэффективности.

Во время официальной встречи Тишкун была в черном платье с наполовину обнаженной грудью и без бюстгальтера.

Фото из Instagram Кристины Тишкун

Это вызвало волну критики в соцсетях.

Фото Тишкун сама выложила у себя в Instagram. Впоследствии она закрыла к нему доступ.

Кристина Тишкун – юрист и владелица компании БК Забудова. Она родилась 30 августа 1994 года во Львове.

У себя в Facebook она отметила, что является магистром Львовского национального университета имени Ивана Франко.

На данный момент Тишкун проживает в Киеве и работает ассистентом адвоката в бюро Advisers.

После скандала бывшая супруга Гарбарука Анастасия Матюшевская выступила в его поддержку и заявила, что он человек чести, достоинства и высшей степени профессионализма.