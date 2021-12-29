На Ровенщине нашли самый большой за всю историю камень янтаря

На Ровенщине нашли камень янтаря весом более пяти килограммов. Великан вошел в десятку самых больших в мире.

Как сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, на сегодняшний день максимальный вес такого экземпляра – более 9 кг. Камень находится в Музее естествознания в Берлине. А в Украине крупнейшими считались образцы янтаря весом 1040-1930 г.

– Такие экземпляры чрезвычайно редки, подтверждают эксперты Государственного геммологического центра Украины. Только несколько камней находятся в музеях и частных коллекциях, — добавил Коваль.

Драгоценный самоцвет добыли на месторождении Владимирец-Восточный.

Ранее в Ровенской области взялись за восстановление лесов, пострадавших от нелегальной добычи янтаря.

Всего в области таких территорий более 4 тыс. гектаров. Работы очень много, ведь в пик нелегального промысла здесь орудовали тысячи старателей, которые сметали все на своем пути в погоне за наживой.

Источник: Виталий Коваль