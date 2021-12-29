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Факты / Украина

На Ровенщине нашли самый большой за всю историю камень янтаря

Абрамова Юлия редактор ленты
На Ровенщине нашли самый большой за всю историю камень янтаря

На Ровенщине нашли камень янтаря весом более пяти килограммов. Великан вошел в десятку самых больших в мире.

Как сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, на сегодняшний день максимальный вес такого экземпляра – более 9 кг. Камень находится в Музее естествознания в Берлине. А в Украине крупнейшими считались образцы янтаря весом 1040-1930 г.

– Такие экземпляры чрезвычайно редки, подтверждают эксперты Государственного геммологического центра Украины. Только несколько камней находятся в музеях и частных коллекциях, — добавил Коваль.

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Ранее в Ровенской области взялись за восстановление лесов, пострадавших от нелегальной добычи янтаря.

Всего в области таких территорий более 4 тыс. гектаров. Работы очень много, ведь в пик нелегального промысла здесь орудовали тысячи старателей, которые сметали все на своем пути в погоне за наживой.

Источник: Виталий Коваль

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