В ТКГ назвали дату первого заседания в 2022 году

Украинская делегация в ТКГ сообщила, что следующее заседание состоится 26 января 2022 года.

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя украинской делегации Андрей Костин добавил, что Украина по-прежнему привержена необходимости соблюдения мер по усилению режима прекращения огня, которые были согласованы в ТКГ в июле 2020 года.

Украинская делегация собирается прилагать все необходимые усилия к деэскалации ситуации на линии разграничения.

Напомним, 28 декабря сообщалось, что делегация Украины в ТКГ планирует инициировать проведение внеочередного заседания из-за нарушения режима прекращения огня.

Костин сообщил, что предложение было отвергнуто.

Ранее представитель ОРДО в украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш заявил, что РФ в ТКГ назвала проведение внеочередного заседания “нецелесообразным”.

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Фото: ТКГ