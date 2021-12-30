Противотанковые ракеты Javelin и 122 мм гаубицы: Эстония поставит Украине оружие

Министерство обороны Эстонии планирует поставить Украине противотанковые ракеты Javelin, а также 122 мм гаубицы.

Об этом сообщил начальник отдела международного сотрудничества министерства обороны Пеетер Куймет.

Он напомнил, что Эстония поддерживала обучение украинских саперов, спецназовцев, военных медиков, артиллеристов и обменивались информацией с 2014 года.

— Сейчас, когда российские войска снова сосредотачиваются у границ Украины, Эстония планирует значительно увеличить свою поддержку. Министерство обороны приняло принципиальное решение поддержать Украину вооружением, – сказал Куймет.

Он отметил, что перед принятием окончательного решения необходимо получить согласие от США как страны-производителя противотанкового оружия, а также бывших владельцев гаубиц в Финляндии и Германии.

В свое время Эстония закупила и получила поддержку ракеты Javelin из США. Стоимость одной ракеты колеблется от 75 тыс. до 130 тыс. евро, в зависимости от контракта и конкретного типа ракеты. Эстония планирует поставить Украине несколько десятков таких ракет.

Эстония закупила ранее у Финляндии 42 гаубицы и боеприпасы к ним в 2009 году и заплатила за них 31 миллион крон. Сколько орудий готова передать Украине, не сообщается. У границ Украины стоят на вооружении около 150 таких орудий.

Помимо отправки оружия и боеприпасов, Эстония также планирует увеличить так называемую “мягкую помощь”, в том числе готовящую к отправке передвижной комплекс полевого госпиталя, научит работу на нем украинских военных медиков.

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Источник: ERR