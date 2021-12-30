Украинский Женский Конгресс и StarLightMedia завершили опрос об экспертном представительстве женщин в медиа

Украинский Женский Конгресс и StarLightMedia завершили опрос о качестве представительства и освещении профессиональной деятельности женщин-политиков и экспертов в медиа.

Опрос проводился в течение двух недель в ноябре-декабре и включал в себя анкетирование женщин-политиков, экспертов и работников/работниц СМИ.

Ключевыми вопросами стали распространенность дискриминации, форм ее проявления и пути улучшения качества представительства и освещения деятельности женщин в общественно-политических материалах медиа. К опросу присоединились около 70 женщин-политиков и медийщиков, которые работают на национальном и региональном уровнях.

Результаты опроса подтвердили актуальность проблемы дискриминации относительно освещения политической и экспертной деятельности женщин. Так, на личном опыте с ней сталкивались более трети женщин-политиков и экспертов. Более половины работников/работниц медиа-редакций подтвердили, что замечали дискриминационную составляющую в материалах СМИ. Обе группы опрошенных отметили, что, по их наблюдениям, проблема более распространена в онлайн-медиа.

К наиболее распространенным проявлениям дискриминации в материалах СМИ медийщики отнесли лукизм и объективацию политиков. Так, среди приведенных примеров — материалы о стиле одежды, красоте женщин-политиков, рейтингах их привлекательности и нивелирование их профессионального опыта.

Такую же проблематику видят и сами политики и эксперты. Так, почти половина опрошенных сталкивались с оценками внешности, вопросами стиля, макияжа, процедур ухода при освещении своей деятельности.

Более трети считают, что им были адресованы вопросы как к жене/матери, а не как к профессионалу. Они испытывали сомнения со стороны СМИ относительно реалистичности их достижений (предположение о влиятельных отношениях/оценка внешности). К распространенным примерам также относятся уменьшительно-ласкательные обращения или быстрый переход на ты и сексистские шутки.

Среди ключевых причин недостаточной представленности женщин-политиков и экспертов в СМИ медийщики назвали недостаточное количество женщин непосредственно в политике и экспертной деятельности и в наработанных редакцией постоянных контактах (указали более половины опрошенных).

Более трети участников отметили негативное влияние отсутствия редакционного/журналистского фокуса на эту тему. В пятерку названных проблем также попали худшая реакция зрительской/читательской аудитории и меньшая узнаваемость/популярность женщин-политиков и экспертов.

Всего в ходе опроса было собрано более 40 идей по улучшению качества представительства и освещению женщин-политиков и экспертов в медиа. Чаще всего опрошенные обращали внимание на необходимость разработки редакционных правил по гендерно чувствительному освещению общественно-политических процессов, наличие стимулов к их выполнению и публичных редакционных заявлений в поддержку гендерного равенства.

Разработка таких рекомендаций, которые могут помочь редакциям в работе и недискриминационном представлении политической и экспертной деятельности женщин – следующий этап проекта.

Организаторы опроса — Украинский Женский Конгресс и StarLightMedia — анонсируют, что к нему будет приглашен более широкий круг партнеров и экспертов. Принцип сбалансированного участия, как самих медийщиков, так и экспертов по теме гендерного равенства, остается ключевым.