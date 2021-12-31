Ощадбанк оштрафовали за неконкурентные условия обслуживания Карточки киевлянина

Антимонопольный комитет Украины взыскал штраф с акционерного общества Государственный сберегательный банк Украины – АО Ощадбанк, потому что банк нарушил законодательство о защите экономической конкуренции.

Речь идет о злоупотреблении банком его монопольным положением при участии в проекте Муниципальная карта Карточка киевлянина.

Комитет выяснил, что банк был единоличным участником проекта и в его пределах самостоятельно устанавливал порядок и условия открытия и ведения карточных счетов.

— В период с июня 2016 по декабрь 2021 года банк выдвигал условием получения Карты киевлянина обязательное подключение платной услуги СМС-информирования. Также в этот же период при регистрации карточек в системе дистанционного банковского обслуживания (Web/Mobile-банкинг (Сбер 24/7) происходила автоматическая активация платной услуги СМС-информирования. При этом банком не предлагались лучшие, конкурентные условия обслуживания Карты киевлянина, — сообщает АМКУ.

Ощадбанк был единственным банком-участником проекта Муниципальная карта Карта киевлянина, владельцы соответствующих карт вынуждены были соглашаться на его условия и терпели финансовые расходы.

Проанализировав материалы дела, Комитет счел нарушением:

подключение платной услуги СМС-информирования как обязательного условия получения Карты киевлянина;

требования подключения платной услуги СМС-информирования для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания;

обслуживание в рамках проекта Карта киевлянина.

За эти два нарушения на АО Ощадбанк должен заплатить 503 552 грн штрафа.

Определяя сумму штрафа, Комитет учел, что банк уже прекратил нарушение, не отрицал факт его совершения и сотрудничал с Комитетом при рассмотрении дела.