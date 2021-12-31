Погода на Украине 1 января начнется дождем и теплой погодой. В новогоднюю ночь дожди пройдут на Западе, Севере, в Центре и достигнут Одесской области. Синоптик Наталья Диденко дала детальный прогноз на первый день нового года.

Согласно ее прогнозу, в течение утра и дня 1 января влажная воздушная масса будет перемещаться в восточном направлении, постепенно охватит все центральные области, Юг и Восток Украины, а в западных и северных областях осадки днем ​​стихнут.

Дождь будет смешиваться с мокрым снегом. Фаза осадков будет иметь тонкую грань – будет зависеть от колебаний температуры воздуха.

Сильный ветер северо-западного направления, до штормовых порывов, в первый день 2022 года охватит большую часть Украины.

Температура воздуха новогодней ночи будет от -1ºС до +3ºС, в восточных областях, в Полтавской области, Запорожье, в Днепре -2ºС -7ºС, в западных областях +2ºС +5ºС.

Днем 1 января ожидается +2ºС +6ºС, на Западе и Юге до +8ºС, в восточных областях будет около нуля.

В Киеве на новогоднюю ночь будет идти дождь, днем ​​1 января осадки ослабеют.

— Сильный ветер ворвется в Новый год штормовыми порывами, до 15 м/сек. Это – много. Поэтому, несмотря на высокие градусы, одевайтесь потеплее, по крайней мере, не забудьте про шарф и что-то на голову. Лучше взъерошить прическу, чем встречать потом Рождество с тем же шарфом на горле и печальными глазами из-под одеяла, — отметила Диденко.

Температура воздуха в Киеве в новогоднюю ночь будет колебаться около +2ºС, днем ​​1 января воздух прогреется до +5ºС.

Источник: Наталка Диденко