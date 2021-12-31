Погода на Украине 1 января начнется дождем и теплой погодой. В новогоднюю ночь дожди пройдут на Западе, Севере, в Центре и достигнут Одесской области. Синоптик Наталья Диденко дала детальный прогноз на первый день нового года.
Согласно ее прогнозу, в течение утра и дня 1 января влажная воздушная масса будет перемещаться в восточном направлении, постепенно охватит все центральные области, Юг и Восток Украины, а в западных и северных областях осадки днем стихнут.
Дождь будет смешиваться с мокрым снегом. Фаза осадков будет иметь тонкую грань – будет зависеть от колебаний температуры воздуха.
Сильный ветер северо-западного направления, до штормовых порывов, в первый день 2022 года охватит большую часть Украины.
Температура воздуха новогодней ночи будет от -1ºС до +3ºС, в восточных областях, в Полтавской области, Запорожье, в Днепре -2ºС -7ºС, в западных областях +2ºС +5ºС.
Днем 1 января ожидается +2ºС +6ºС, на Западе и Юге до +8ºС, в восточных областях будет около нуля.
В Киеве на новогоднюю ночь будет идти дождь, днем 1 января осадки ослабеют.
— Сильный ветер ворвется в Новый год штормовыми порывами, до 15 м/сек. Это – много. Поэтому, несмотря на высокие градусы, одевайтесь потеплее, по крайней мере, не забудьте про шарф и что-то на голову.
Лучше взъерошить прическу, чем встречать потом Рождество с тем же шарфом на горле и печальными глазами из-под одеяла, — отметила Диденко.
Температура воздуха в Киеве в новогоднюю ночь будет колебаться около +2ºС, днем 1 января воздух прогреется до +5ºС.
Источник: Наталка Диденко