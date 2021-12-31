Украина сейчас удерживает весь европейский фронт: посол Эстонии о предоставлении военной помощи

Украина, перед которой стоит второе по величине военное государство в мире, Россия в настоящее время удерживает весь европейский фронт. Потому оружейная помощь Эстонии Украине была очень хорошо принята в Киеве, сказал посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.

Он добавил, что Украина, перед которой стоит второе по величине военное государство в мире, Россия, в настоящее время удерживает весь европейский фронт.

При этом Кууск отметил, что военная помощь от других государств-союзников сейчас крайне необходима Украине.

– Это символически важно для них. Даже если сумма может быть не очень большой, это показывает, что Украина не одинока, есть друзья даже в самые тяжелые времена. Украина получает всю помощь прямо сейчас, – добавил он.

Посол напомнил, что Украина – это страна, которая находится в состоянии войны, и она вкладывает шесть процентов своего валового внутреннего продукта в свой оборонный бюджет.

– Украина теперь фактически выступает за всю западную демократию, – подчеркнул Кууск.

Напомним, Эстония намерена передать Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и гаубицы. Впрочем, сначала ей предстоит получить разрешение от США, Финляндии и Германии.

Эстония закупила ранее у Финляндии 42 гаубицы и боеприпасы к ним в 2009 году и заплатила за них 31 миллион крон. Сколько орудий готова передать Украине, не сообщается. У границ Украины стоят на вооружении около 150 таких орудий.

Помимо отправки оружия и боеприпасов, Эстония также планирует увеличить так называемую “мягкую помощь”, в том числе готовящую к отправке передвижной комплекс полевого госпиталя, научит работу на нем украинских военных медиков.