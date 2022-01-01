Продолжается работа по расширению перечня военной помощи от США — Маркарова

Украина и США обсуждают возможность передачи украинским Вооруженным силам военной помощи, ранее предназначавшейся Афганистану. Посол Украины в США Оксана Маркарова ответила на вопросы по поводу этого процесса.

По словам посла, сегодня встал вопрос о том, что необходимо ВСУ.

– Мы активно работаем сейчас, и министр (обороны Алексей Резников – Ред.) говорил об этом во время своего визита, вопрос тоже активно обсуждается, – сказала Маркарова.

Она добавила, что на сегодняшний день вопрос заключается не в том, что Украина может получить, а в том, что необходимо ВСУ. Посол уточнила, что работа над расширением перечня военной помощи от США продолжается.

Напомним, Оксана Маркарова рассказала о прямой помощи, которую окажут Штаты через свой бюджет, кроме запланированных $300 млн.

Она заявила, что другой частью взаимодействия США и Украины является активизация в сфере военно-технического сотрудничества. Эта вторая часть помощи содержит вооружение, Джавелину и другое.